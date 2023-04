France/Grand Est: Le Vatican a-t-il fait une «erreur de casting» avec l'archevêque de Strasbourg?

Le père Marcel Metzger, professeur émérite de la fac de théologie, estime qu'en nommant à Strasbourg en 2017 ce fils de général et ancien évêque aux armées, le Vatican a fait une «erreur de casting»: «Il n'a pas d'expérience pastorale de terrain, et puis il fonctionne à la façon militaire…».

«Il y a même des gens qui disent qu'ils ne donnent plus à la quête»

À son arrivée «il a renvoyé les femmes membres du conseil épiscopal» et a «dissous» le conseil de la pastorale, où siégeaient plusieurs laïcs. Certains lui reprochent également l'arrivée de «prêtres traditionalistes» dans les églises Saint-Louis de Strasbourg, et Saint-Joseph, de Colmar. «À Saint-Joseph, des traditionalistes ont été implantés par Mgr Ravel sans le consentement des paroissiens», affirme Gérard Valette, ancien collaborateur du diocèse.

Cela se traduit par «une priorité donnée au latin et une orientation politico-religieuse qui n'est pas celle du pape», décrit-il. «Ils font preuve d'une certaine fermeture, tout en se croyant les dépositaires de la vérité». «Ça donne parfois envie de dire qu'on ne fait plus partie du club. Il y a même des gens qui disent qu'ils ne donnent plus à la quête. Voyez jusqu'où ça peut aller», témoigne Gérard Valette.

«Personne ne communique»

«Je ne sais pas ce qu'il me reproche, ça fait trois semaines ou plus qu'on ne se parle plus», s'étonne Mgr Kratz, affirmant avoir reçu des «centaines de lettres, de SMS et de coups de fil de soutien» depuis son éviction. Pour Marc Larchet, ancien responsable de la communication du diocèse, Mgr Ravel, polytechnicien et titulaire d'une maîtrise de philosophie est un «homme de paradoxes», capable de se montrer tour à tour «sympathique» ou «dur» et «pas à l'écoute». «J'ai l'impression qu'au fur et à mesure de sa gouvernance du diocèse, il s'est coupé, fermé», dit-il.