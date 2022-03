Pédophilie : Le Vatican va enquêter sur les abus irlandais

Benoît XVI va envoyer en Irlande à l'automne des visiteurs apostoliques pour faire une enquête et aider l'Église locale à se «purifier» après le scandale des cas de pédophilie couverts par l'épiscopat.

Le pape a désigné quatre «visiteurs apostoliques» qui se rendront en priorité dans quatre diocèses (Armagh, Dublin, Cashel and Emly, Tuam) pour analyser la situation créée «par les affaires tragiques d'abus commis par des prêtres et religieux sur des mineurs», a souligné le communiqué du Saint-Siège.

Les visiteurs apostoliques, un cardinal britannique (archevêque de Westminster) et un cardinal américain (archevêque de Boston) ainsi que deux archevêques canadiens (Toronto, Ottawa), devront «traiter les cas d'abus, assister les victimes, et vérifier l'efficacité et la possibilité d'améliorer les modalités de prévention» de cas de pédophilie.