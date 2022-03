Le Vélodrome endeuillé par un effondrement

L'écroulement d'une scène en cours d'installation dans le stade marseillais pour le concert de Madonna, a fait jeudi un mort et neuf blessés dont deux graves.

Selon eux, "à 19h00, le bilan était de dix victimes: un Français de 53 ans décédé, un Américain et un Anglais dans un état grave évacués respectivement vers l'hôpital Nord et vers celui de la Timone, trois Français et un Comorien polytraumatisés et trois blessés légers". L'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille a précisé que la personne décédée était morte d'un arrêt cardiaque.