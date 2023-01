Diplomatie: Le Venezuela «totalement prêt» à renouer avec les Etats-Unis

Diplomatie : Le Venezuela «totalement prêt» à renouer avec les États-Unis

«Le Venezuela est prêt, totalement prêt, pour se diriger vers un processus de normalisation des relations diplomatiques, consulaires, politiques, avec ce gouvernement des États-Unis et avec ceux qui pourraient arriver ensuite», a déclaré Nicolas Maduro lors d’une interview avec le journaliste français Ignacio Ramonet et la chaîne Telesur, diffusée par la télévision publique vénézuélienne.

«Respect»

La Maison-Blanche a envoyé en 2022 des émissaires à Caracas pour négocier, et a assoupli les sanctions contre le Venezuela après une avancée dans les négociations entre pouvoir et opposition, permettant notamment au géant pétrolier Chevron d’opérer dans le pays latino-américain pendant les six prochains mois.

«Nous sommes prêts pour des dialogues au plus haut niveau, pour des relations de respect, et j’espère qu’un rayon de lumière parviendra à ces États-Unis d’Amérique du Nord pour qu’ils tournent la page, laissent de côté cette politique extrémiste, et parviennent à des politiques plus pragmatiques vis-à-vis du Venezuela», a affirmé Nicolas Maduro.