Alerte météo au Luxembourg: Le vent soufflera fort samedi, dernier jour de l'année

Samedi, dernier jour de l'année 2022, ne sera pas uniquement anormalement doux. Alors que le thermomètre pourrait atteindre entre 15 et 17°C et battre ainsi un record de chaleur pour un mois de décembre au Luxembourg (ndlr: le précédent, 14,7°C, date du 17 décembre 2019), MeteoLux a lancé un bulletin d'alerte jaune «vent fort» entre 2h et 10h, pour l'ensemble du Grand-Duché. Le prévisionniste s'attend à un vent fort à tempétueux, avec des rafales comprises entre 60 et 70 km/h, voire un peu plus localement.