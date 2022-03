Web : Le véritable Nyan Cat est décédé

Marty, le chat qui avait inspiré l’un des «mèmes» les plus célèbres de la Toile, s’est éteint alors qu'il avait presque 3 ans.

«C'était vraiment le chat le plus cool»

«Malgré le traitement médical qu’il a reçu, sa santé s’est encore détériorée. J’ai été forcé de le nourrir et de le garder au chaud pendant 3 jours», a tweeté Chris Torres, jeudi dernier. «Pendant un moment, il semblait aller mieux aujourd’hui, mais malheureusement ce soir à 21h, il a eu des convulsions et s’est éteint dans mes bras. Marty va beaucoup me manquer. C'était vraiment le chat le plus cool. Je n’ai pas réussi à le sauver», a-t-il encore écrit, le jour de sa mort.