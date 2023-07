Le Vietnam décide d'interdire le film «Barbie»

La comédie hollywoodienne sur la célèbre poupée Mattel, avec Margot Robbie et Ryan Gosling, devait sortir au Vietnam le 21 juillet, mais les chaînes de cinéma vietnamiennes ont retiré cette date de sortie de leur site Internet. «Le Conseil national d'évaluation et de classification des films a visionné le film et a pris la décision d'en interdire la projection au Vietnam en raison d'une violation liée à la ligne en neuf pointillés», a déclaré le directeur du Département du cinéma vietnamien, Vi Kien, au site d'information Dan Tri.