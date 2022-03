Le Vietnam sous les eaux

Au moins 19 personnes ont péri dans le centre du pays en une semaine d'intempéries, ont annoncé les autorités de Hanoi, la capitale.

Les provinces de Nghe An et Ha Tinh ont affiché le plus lourd bilan, avec respectivement huit et sept morts, selon le comité national de contrôle des inondations et des tempêtes. Quatre enfants figurent parmi ces victimes, emportés par les eaux à la sortie de l'école. Les autres décès ont été recensés dans les provinces de Quang Ngai et Quang Nam.