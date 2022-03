Le violeur californien «méritait» la levée de sa liberté conditionnelle

Phillip Garrido, accusé d'avoir enlevé Jaycee Dugard en 1991 et de l'avoir séquestrée pendant 18 ans en Californie, a bénéficié d'une libération anticipée en 1999.

Phillip et Nancy Garrido sont accusés d'avoir enlevé, séquestré et violé la jeune Jaycee Dugard pendant 18 ans, dans des tentes et des cabanons dissimulés dans le fond de leur jardin à Antioch, à 70 km à l'est de San Francisco.