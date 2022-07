France : Le «Violeur de la Sambre» condamné à 20 ans de réclusion criminelle

Jugé pour 56 viols et agressions sexuelles par la cour d’assises du Nord, Dino S. a écopé de la peine maximale pour ces crimes vendredi.

Vingt ans de réclusion criminelle, avec sûreté des deux tiers: Dino S., le «violeur de la Sambre», a été condamné vendredi par les assises du Nord à la peine maximale encourue pour des viols et agressions sexuelles en série commis pendant 30 ans. L’accusé, 61 ans, est reconnu coupable de 54 des 56 faits pour lesquels il était jugé: 17 viols, 12 tentatives de viol et 27 agressions ou tentatives d’agression sexuelle, commis entre 1988 et 2018 près de son domicile, autour de la Sambre, rivière traversant la frontière franco-belge. Il n’en avait reconnu que 40. Cette peine est conforme à celle requise jeudi par le parquet, qui avait cependant demandé sa condamnation pour la totalité des faits concernés.