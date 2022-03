France : Le «violeur des camping» écroué

L'homme de 32 ans, qui a avoué être l'auteur de cinq agressions sexuelles dans des campings du sud de l'Ardèche cet été a été mis en examen dimanche notamment pour viols sur mineures et écroué.

L’homme a été mis en examen en fin d'après-midi pour les «chefs de viol sur mineure de moins de 15 ans, agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans, tentative d'agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans et agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans ayant entraîné une blessure ou une mutilation«, a indiqué dans un communiqué le vice-procureur d'Avignon, Olivier Couvignou. Une information judiciaire pour les mêmes chefs a été ouverte au pôle de l'instruction d'Avignon à la suite des «cinq dépôts de plaintes se rapportant à des agressions à caractère sexuel survenues nuitamment entre la fin juin et le 8 août 2012».

La justice le soupçonne des viols de deux fillettes de 11 ans: une Néérlandaise, le 26 juillet, et la fillette du camping de Saint-Didier-sous-Aubenas, dans la nuit du 7 au 8 août. Elle lui reproche aussi trois agressions sexuelles : l'une fin juin, au préjudice d'une Allemande de 6 ans, une autre, mi-juillet à Privas, à l'encontre d'une Française de 17 ans et une troisième sur une fillette de 13 ans à Lavilledieu, fin juillet. A l'issue de sa garde à vue à la gendarmerie de Privas, le suspect, menotté et caché sous une couverture, a été transféré à bord d'une voiture banalisée de la gendarmerie au palais de justice d'Avignon, ce parquet étant désormais saisi du dossier.