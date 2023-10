Le violeur et meurtrier présumé de la petite Loana mis en examen

L'homme arrêté après la découverte, mercredi soir dans la cave de son immeuble à Sedan (Ardennes), du corps sans vie de Loana, fillette de 10 ans disparue 24 heures plus tôt, a été mis en examen vendredi pour son meurtre et son viol, dans des circonstances qualifiées d'«insupportables» par le procureur de la République de Reims.

Cet homme «alcoolique» et sans activité, selon le procureur, est divorcé et père de six enfants qui venaient lui rendre visite «de temps en temps». Il est connu pour des infractions routières et avait été condamné en 2017 à un mois de prison avec sursis pour vol en réunion, avait indiqué le parquet de Charleville-Mézières, initialement en charge de l'enquête.