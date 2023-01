Le virage à 180 degrés de la star du rap Lil Yachty

Lil Yachty a sorti un nouvel album enthousiasmant.

Dans un début d'année relativement calme sur le plan des sorties musicales, rares sont ceux qui comptaient sur le rappeur Lil Yachty pour sortir l'ovni des premiers mois de 2023. Il serait injuste de leur en vouloir. Malgré un début de carrière exaltant aux États-Unis avec des apparitions sur deux hits en 2016 («Broccoli» avec DRAM, «iSpy» avec Kyle), le natif de Mableton en Géorgie a longtemps souffert d'un déficit de légitimité auprès des aficionados du hip-hop.

Considéré comme un énième «mumble rapper» à la hype sans fondement, d'aucuns le voyaient rapidement disparaître du haut de l'affiche, faute de réel talent et créativité. Des années plus tard, force est de constater que l'artiste désormais âgé de 25 ans a surpassé cette chute programmée, au point de se dévoiler comme l'un des rappeurs les plus novateurs du moment. Au sein d'une culture musicale en mouvement constant depuis une dizaine d'années – la trap puis la drill ont marqué leur époque – mais en pilote automatique depuis la crise Covid, celui qui s'est révélé sur Soundclound a multiplié les tentatives de diversification.

Après les «blockbusters» truffés d'invités de renom sur le célèbre label Quality Control Music – «Teenage Emotions» en 2017 puis «Lil Boat 2» et «Nuthin 2' Prove» l'année suivant et «Lil Boat 3» en 2020 –, Lil Yachty a tenté de séduire les puristes avec la mixtape concept «Michigan Boy Boat» (2021) rendant hommage à la très dynamique scène du Michagan. Plus récemment, son single «Poland» (2022) a connu un buzz considérable. Mais rien de comparable avec «Let's Start Here», qui n'a, en réalité, rien d'un album de rap…

Les beats «trap» et le flow larvé laissent place à une ambiance rock psychédélique que ne renierait pas Tame Impala et des envolées autotunesques de Yachty dignes d'un Travis Scott en «cruise control». Les grands noms du rap sont absents, au contraire des étoiles montantes du R&B (Fouscheé, Justine Skye et l'excellent Daniel Caesar), tandis que d'autres figures actuelles de la pop et de l'indie (Alex G, Mac DeMarco, Benjamin Goldwasser de MGMT, Magdalena Bay) apportent encore plus de relief à ce projet atypique.