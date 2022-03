Le virus A/H1N1 en peluche

Ce dernier propose par ailleurs toute une panoplie d’autres maladies, fléaux et autres calamités représentés sous la forme de petits animaux en peluche mesurant entre 13 et 18 cm, répliques de taille un million de fois plus grande du microbe dont elles sont inspirées. Donc si vous avez envie de dormir en compagnie du virus Ebola, de celui de la vache folle, ou de la rage, c’est tout à fait possible!