Alerte au Luxembourg : Le virus de l'hépatite A décelé dans un produit congelé

Les autorités de sécurité alimentaire rappellent le «Mélange de fruits rouges congelés» de la marque Ardo, en raison de la présence du virus de l'hépatite A. Le produit en question est notamment commercialisé chez Auchan, Massen, Orangerie, Pall Center et Cora Concorde. «Une vente par d'autres exploitants ne peut être exclue», précise le communiqué du Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire.

«Les symptômes de l’hépatite A peuvent être bénins ou graves: les patients peuvent présenter, selon les cas, de la fièvre, une sensation de malaise, une perte d’appétit, des diarrhées, des nausées, une gêne abdominale, des urines foncées et un ictère (coloration jaune des yeux et de la peau). Toutes les personnes infectées ne présentent pas l’ensemble de ces symptômes à la fois et ils apparaissent ordinairement dans les 14 à 28 jours», est-il précisé.