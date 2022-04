Atlanta – «Le virus nous a permis de tourner dans des lieux normalement interdits»

C’était surréaliste. Nous nous sommes retrouvés à Londres près de trois ans après la fin de la deuxième saison alors que nous ne nous étions plus vus depuis longtemps à cause du Covid. On était aussi loin d’Atlanta où l’on avait nos repères. Cela a été des retrouvailles d’amour et d’amitié. On passait nos journées, nos soirées, nos week-ends ensemble même lorsqu’on ne tournait pas. Avec la pandémie, nous vivions dans notre bulle sans pouvoir sortir.