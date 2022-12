Mondial 2022 : Le virus se propagerait chez les Bleus

Après la cascade de blessures, le virus. Avant de disputer sa deuxième finale de Coupe du monde consécutive, l'équipe de France fait face à une nouvelle épreuve avec la possible propagation d'un syndrome viral. Deux nouveaux joueurs sont touchés.

Les défenseurs Raphaël Varane et Ibrahima Konaté, ainsi que l'ailier Kingsley Coman, sont «préservés» et seront absents de l'entraînement de l'équipe de France vendredi (16H00), à deux jours de la finale du Mondial contre l'Argentine, a-t-on appris d'une source proche des Bleus.

Varane et Konaté ne participeront pas à l'entraînement programmé au stade Jassim bin Hamad, le centre d'entraînement des Bleus à Doha, selon la source proche des Bleus qui évoque «probablement» un coup de froid pour expliquer leur état diminué.

Rabio privé de demi-finale

De légers symptômes pour Varane

Le quotidien L'Equipe établit vendredi un lien entre ces différents cas. Varane et Konaté, titulaires contre le Maroc, «sont victimes du syndrome viral qui touche l'équipe de France depuis le début de la semaine», écrit-il en évoquant des symptômes «légers visiblement pour le premier et un peu plus prononcés pour le second».