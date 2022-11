Téléréalité : Le visage de Marwa Merazka complètement défiguré

Elle a fait une réaction allergique au produit sensé absorber l'acide hyaluronique qu'elle ne voulait plus dans ses lèvres. «Vous me voyez en rigoler maintenant, mais j'ai vraiment frôlé la catastrophe car le gonflement peut prendre votre gorge et vous pouvez avoir des difficultés à respirer».

Le 1er novembre, Marwa Merazka a pris la parole en story pour raconter un épisode un peu traumatisant qui venait de lui arriver. Elle a confié avoir fait - plus jeune - des injections dans les lèvres, qu'elle «n'aimait plus trop». Elle avait donc décidé de tout enlever «car ma lèvre du bas n'était pas du tout symétrique à celle du haut».

Sauf que ça a empiré dans la nuit: «Ce n'était plus moi, tu ne me reconnaissais pas», raconte-t-elle, images à l'appui, avant de confier que cette réaction allergique lui avait fait peur. «Vous me voyez en rigoler maintenant, mais j'ai vraiment frôlé la catastrophe, car le gonflement peut prendre votre gorge et vous pouvez avoir des difficultés à respirer».