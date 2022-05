En Afghanistan : Le voile intégral est une prison pour les femmes

Des femmes critiquent le durcissement des restrictions de leur liberté, avec l’imposition depuis samedi du port en public de la burqa.

Les talibans exigent que le corps et le visage des femmes afghanes soient couverts en public.

Tahmina Taham, une jeune militante féministe afghane, a l’impression de se retrouver en prison après l’annonce par les talibans que les femmes doivent désormais se couvrir intégralement le corps et le visage en public, et éviter de sortir de chez elles. Le gouvernement a publié samedi un décret, approuvé par le chef suprême des talibans et de l’Afghanistan, Hibatullah Akhundzada, rendant obligatoire pour les femmes le port du voile intégral en public.