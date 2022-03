Projet de loi : Le voile intégral interdit dans les services publics

La mission parlementaire sur le voile intégral va préconiser une batterie de mesures dont une loi d’interdiction dans les services publics.

Pas d’unité non plus à droite: des membres UMP de la mission veulent aller plus loin avec une loi d’interdiction générale dans tout l’espace public. Éric Raoult (UMP) plaide d’abord pour une résolution parlementaire, proclamant que «c’est toute la France qui dit non au voile intégral» .