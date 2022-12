Guatemala : Le volcan Fuego est entré dans une nouvelle phase d'éruption

Le volcan guatémaltèque, un des plus actifs d’Amérique Centrale, a entamé samedi une nouvelle phase d’éruption accompagnée d’explosions, de coulées de lave et de projections de cendres.

L’éruption du volcan, haut de 3763 mètres et situé à 35 km au sud-ouest de la capitale Guatemala City, génère «des explosions constantes faibles, modérées et fortes», a ajouté l’Institut. Il provoque également une «fontaine incandescente» de lave qui dépasse les 500 mètres au-dessus du cratère et une colonne de cendres qui s’élève à plus d’un kilomètre du sommet du volcan, précise l’Insivumeh.