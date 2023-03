En Indonésie: Le volcan Merapi crache de la lave en fusion

La dernière éruption majeure du Merapi date de 2010. Elle a tué plus de 300 personnes et provoqué l'évacuation de quelque 280 000 habitants.

Culminant à plus de 2900 mètres et situé sir l'île de Java, le volcan indonésien Merapi est entré en éruption vendredi. Des images de l'Observatoire du volcan Merapi ont montré de la lave s'écoulant du cratère et une grande colonne de fumée noire s'élevant à 1300 mètres de haut depuis son sommet, dans la nuit de vendredi. Samedi, le Merapi crache toujours des cendres brûlantes et de la lave en fusion a été aperçue.