Éruption aux Philippines : En 17 minutes, le volcan noie des villes sous les cendres

L’éruption du volcan Bulusan, aux Philippines ce dimanche, a duré un peu plus d’un quart d’heure. Il a craché de la poudre à une hauteur de 1 000 mètres, des localités se sont retrouvées avec une visibilité nulle.

Priorité aux personnes âgées et aux asthmatiques

À Juban, les cendres ont entraîné une «visibilité nulle» dans deux localités, et un camion de pompiers est intervenu pour nettoyer la zone, a expliqué un responsable du Bureau des catastrophes naturelles, Dennis Despabiladeras. «L’évacuation est en cours là-bas, et notre priorité va aux personnes âgées et aux personnes asthmatiques.»

L’autorité de l’aéroport de Manille a assuré qu’aucun vol n’avait été affecté jusqu’à présent, bien que les pilotes aient été avertis de ne pas s’approcher de la zone de l’éruption. Les autorités philippines ont rappelé aux résidents l’interdiction de pénétrer dans un rayon de quatre kilomètres autour du volcan, et conseillé aux personnes vivant à proximité d’être prudentes, «en raison des possibilités accrues d’éruptions phréatiques soudaines et dangereuses».

Les habitants proches des vallées et des rivières ont également été appelés à être vigilants face aux coulées de boue en cas de fortes pluies. Le volcan Bulusan a été actif ces dernières années, avec une douzaine d’éruptions similaires enregistrées en 2016 et 2017. Les Philippines sont situées dans la «ceinture de feu» du Pacifique, active sur le plan sismique, et comptent plus de 20 volcans actifs.