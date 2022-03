Le volcan pourrait coûter à Ryanair 50 millions d'euros

La compagnie irlandais à bas coût a vu ses bénéfices chuter de 24% à 93,7 millions d’euros au premier trimestre.

En cause, une charge exceptionnelle de 50 millions d’euros, passée par le groupe dans ses comptes du trimestre pour couvrir les frais liés au nuage de cendres islandais, qui avait cloué les avions européens au sol en avril.

Ryanair affiche pourtant une hausse de 8% de ses passagers, à 18 millions, et un bond de 16% de son chiffre d’affaires, à 896,8millions d’euros. Ryanair a ajouté qu’elle maintenait ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice, continuant à tabler sur des perspectives «prudentes», avec une hausse de 11% de ses passagers, à 73,5 millions, et sur un bénéfice hors exceptionnel en hausse de 10 à 15%, soit entre 350 et 375millions d’euros.