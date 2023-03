Alerte en Colombie: Le volcan se réveille, plus de 11 000 séismes sur la journée

La population doit «rester calme»

«Depuis le 24 mars, il y a eu une augmentation significative de l'activité sismique associée à la fracturation de la roche à l'intérieur du volcan», explique le communiqué. «Cette sismicité est localisée sur le flanc sud-ouest du volcan, à une distance de 2 à 5 km du cratère Arenas, à des profondeurs de 2 à 4 km du volcan». «Le cratère est situé à des profondeurs comprises entre 2 et 4 km du sommet du volcan», qui culmine à plus de 5 300 mètres d'altitude, ajoute-t-on de même source.

«Le 28 mars, 6 500 séismes ont été enregistrés, et plus de 11 000 séismes le 29 mars.(...) Au moment de la publication de ce bulletin, plus de 9 600 événements ont été enregistrés aujourd'hui (vendredi)», s'alarme le ministère. Cette «augmentation progressive de l'énergie sismique», liée «au mouvement des fluides à l'intérieur des conduits volcaniques», se conjugue avec «une augmentation des anomalies thermiques» observée depuis octobre 2022.