En Indonésie : Le volcan Semeru entre en éruption, alerte maximale

Le volcan Semeru, sur l'île de Java en Indonésie, est entré en éruption dimanche et les autorités ont décrété l'alerte maximale, un an après une catastrophe meurtrière.

Le Centre de volcanologie et de prévention des catastrophes géologiques (PVMBG) a relevé le niveau d'alerte du mont Semeru du niveau trois au niveau quatre, le plus élevé, a déclaré son porte-parole Hendra Gunawan à la chaîne Kompas TV. «Cela signifie que le danger menace les zones peuplées et que l'activité du volcan s'est intensifiée», a-t-il expliqué. Situé dans l'est de l'île de Java, dont il est le point culminant avec une altitude de 3 676 mètres, le mont Semeru a craché dimanche un nuage de cendres haut de 1,5 km environ.

Un possible tsunami

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient des panaches de fumée s'élevant du mont Semeru et au moins un village couvert de cendres et baigné par une brume sombre. Après l'éruption, internet a été coupé et le réseau téléphonique mobile était défaillant. De son côté, l'Agence météorologique japonaise a mis en garde contre un possible tsunami, causé par l'éruption du volcan indonésien, vers 14h30 (5h30 GMT) dans les îles de Miyako et Yaeyama, à l'extrême-sud de l'archipel nippon, selon l'agence Kyodo. Une heure plus tard, aucun dégât n'avait cependant été signalé.