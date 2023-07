VOLLEY-BALL: Le volleyeur Kamil Rychlicki pose ses valises à Trente

« J'ai beaucoup gagné ces derniers temps, mais plus rien n'a d'importance, explique sur le site du club Kamil Rychlicki qui compte notamment trois Coupes d’Italie et un championnat d’Italie à son palmarès. Je veux regarder uniquement vers l'avenir et vers Trente dans le but d'écrire d'autres pages importantes de ma carrière et de l'histoire du club qui m'a choisi. Pour cette raison, nous savons que nous devrons être patients et prêts à grandir petit à petit, conscients que cette équipe a un grand potentiel et est encore jeune».