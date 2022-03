Le vote raconté aux enfants

LUXEMBOURG - Ils sont encore loin d'avoir l'âge de voter, mais les élections, qu'elles soient européennes ou législatives, ça les concerne aussi. Et ça les intéresse, en plus.

Urnes et isoloirs vont prendre la place, le 7 juin prochain, de nombreux élèves des écoles luxembourgeoises, leurs salles de classe étant transformées pour l'occasion en bureaux de vote. Pour répondre à leurs questions, l'ASTI a édité et distribué une BD, sous forme d'affiche qui explique tout le processus du vote et pourquoi les enfants doivent ranger leur salle de classe avant le 7 juin.