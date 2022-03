Interdiction de construire des minarets : Le vote suisse inspire les humoristes

Entre la distribution de minarets à bricoler soi-même ou un sketch des Inconnus qui refait surface, certains ont pris le parti de rire du vote helvétique en le tournant en dérision.

«On trouvait inadmissible qu’on vote pour ça», affirme Julien Favre, photolithographe chez Dirty Hands. Et on voulait faire un peu plus pour diffuser notre pensée.» 120 minarets à construire soi-même ont ainsi été produits et mis gratuitement à disposition dans le magasin.