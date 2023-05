Football: Le voyage de Messi en Arabie saoudite passe mal au PSG

La saison 2022/2023 du Paris Saint-Germain ne restera pas dans les annales pour ses résultats sportifs. Éliminé prématurément en Ligue des champions et en Coupe de France, le club parisien n'a plus que le championnat de France pour se consoler.

Mais avec la défaite enregistrée dimanche à domicile face à Lorient (1-3) conjuguée à la victoire de Marseille contre Auxerre (2-1), les Parisiens ne comptent plus que cinq points d'avance au classement de Ligue 1, alors qu'il reste cinq matches à disputer. Et la pression en interne se fait de plus en plus pressante.