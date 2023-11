Le voyage spatial du milliardaire japonais Maezawa repoussé

«Nous avions prévu notre mission orbitale +dearMoon+ en 2023, mais il semble que cela sera un peu plus tard», a écrit Maezawa sur son compte X. «Nous ne sommes pas sûrs de savoir quand le vol aura lieu mais nous vous tiendrons informés quand nous en saurons plus», ajoute-t-il. L'équipage de ce voyage touristique, annoncé en 2018, doit voyager à bord de la fusée Starship de SpaceX, la plus grande jamais construite.

Maezawa a déjà effectué un vol spatial

Maezawa a acheté tous les sièges à bord de cette fusée et a ensuite organisé une sélection d'artistes pour l'accompagner. Alors qu'environ un million de personnes avaient répondu à cet appel, le Japonais a annoncé en décembre 2022 qu'il serait accompagné de huit d'entre eux : le DJ et producteur américain Steve Aoki, le YouTubeur Tim Dodd, l'artiste Yemi AD, les photographes Rhiannon Adam et Karim Iliya, le réalisateur Brendan Hall, l'acteur Dev Joshi et le musicien de K-pop TOP.