Bande dessinée: Le vrai prix de la culture du chocolat

Des airs de Rani

L’album fait énormément penser à la série «Rani», terminée depuis l’an dernier. Si l’époque est différente, le message ressemble beaucoup, avec une héroïne qui fait penser au personnage de Maira et le même genre d’intrigues et de complots autour. Les dessins sont également ressemblants. Pour cause: deux des trois auteurs (Didier Alcante et Francis Vallès) ont participé aux deux séries!