Festival : Le Ward'in Rock dévoile presque toute son affiche

WARDIN - Le festival belge qui se déroulera les 3 et 4 septembre prochains a levé un coin du voile sur sa programmation. The Black box revelation, Raph et Squint sont désormais de la partie.

Que les amateurs de rock de la Grande Région prennent note. Le Ward'in Rock 2010 s'enrichit de trois nouveaux groupes. À côté de Shaka Ponk, Pierpoljak ou bien encore les Luxembourgeois de Hal Flavin, les groupes belges The black box revelation, Raph et Squint se produiront sur les deux scènes de ce festival qui se déroule à proximité de la frontière luxembourgeoise.

Au total, le Ward'in Rock 2010 comptera 24 artistes, essentiellement issus de la scène rock française, belge et luxembourgeoise. Seul le nom de la tête d'affiche de la scène principale reste désormais à découvrir.