Le web a ses journaux télévisés à heure fixe

Le «Six35» veut se démarquer de l’offre des traditionnels JT des télévisions.

À l’image de «Six35», l’essor du web fait place à de nouvelles émissions dans des nouveaux formats et créneaux horaires. Les podcasts quotidiens dédiés aux technologies Rocketboom et Geekbrief.tv ont, par exemple, déjà trouvé leur public avec des shows de trois à cinq minutes toujours plus professionnalisés et sponsorisés.

Yahoo! fait, lui, un tabac dans la tranche horaire 12 h-14 h avec «The 9».