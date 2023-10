Le web s'emballe: Alicia Keys accusée de soutenir le Hamas, le clan Hadid menacé de mort

Il aura suffi d'une simple photo et de quelques mots pour que le web s'enflamme et prête à la chanteuse des intentions qu'elle a évidemment démenties. De son côté, la famille Hadid paie cher son soutien au peuple palestinien.

«Que ferais-tu si tu n'avais peur de rien? Dites-moi la vérité... J'avais les yeux rivés sur le parapente»: la publication d'Alicia Keys semblait innocente, ce lundi, sur Instagram. La chanteuse demandait simplement à ses 27 millions d'abonnés qu'elles étaient leurs peurs et leurs aspirations. Rien de plus.

Sauf qu'une allusion à des parapentes et une veste de moto verte (couleur du Hamas) et voilà que le web s'enflamme, accusant l'interprète de «Girl on fire» de soutenir l'attaque aérienne du Hamas. «Est-ce une ode malsaine aux terroristes du Hamas qui ont infiltré Israël, tué plus de 1 300 personnes, décapité des bébés, violé des femmes et kidnappé des survivants de l’Holocauste?», écrit StopAntisemitism sur Twitter. Le célèbre rabbin américain, Shmuley Boteach, s'est insurgé sur Sky News Australia: «Tu penses faire du parapente où? En Israël et en tirant et en tuant des gens? J’ai du mal à trouver les mots parce que nous sommes tous sous le choc de constater que le monde n’a pas de moralité».

Des attaques qui ont évidemment touché la principale intéressée: «Le message que j’ai partagé n’avait absolument aucun rapport avec la récente perte dévastatrice de vies innocentes. Mon cœur se brise... Je prie et je défends la paix», a-t-elle déclaré mardi, en supprimant le post incriminé.

Son ancien manager, l'Israélo-Américain, Guy Oseary est venu à sa rescousse: «On parle d’un message antisémite que ma chère amie Alicia Keys aurait publié sur son Instagram. Je peux confirmer à tous ceux de ma communauté juive qui ont besoin de l’entendre: ce n’est PAS vrai», a-t-il écrit en légende d'une photo où il pose avec la New-Yorkaise.

«Alicia a toujours été une combattante pour tous les droits humains. J’ai été aux premières loges pendant plus d’une décennie pour constater son influence positive dans le monde. Son travail humanitaire reflète son empathie et son cœur.

D'autres personnalités sont happées par le conflit car directement concernées. Les tops Gigi et Bella Hadid, ainsi que toute leur famille, ont reçu de nombreuses menaces après avoir apporté leur soutien au peuple palestinien.

Gigi, 28 ans, et Bella, 27 ans sont en effet citoyennes américaines, nées à Los Angeles mais ont des origines palestiniennes par leur père, Mohamed Hadid. Elles n'ont jamais manqué de marquer leur solidarité avec le pays dont est issu leur paternel. «Mes pensées vont à tous ceux qui sont affectés par cette tragédie injustifiable», a écrit Gigi Hadid, la semaine dernière. «J’ai une profonde empathie et un chagrin pour la lutte palestinienne et la vie sous occupation», a-t-elle poursuivi, insistant sur le fait que «même si j’ai des espoirs et des rêves pour les Palestiniens, aucun d’entre eux n’inclut de faire du mal à une personne juive. La terrorisation de personnes innocentes n’est pas conforme au mouvement ''Palestine libre' et ne lui apporte aucun bien».

Avant d'ajouter: «Condamner le gouvernement israélien n'est pas antisémite et supporter les Palestiniens n'est pas supporter le Hamas». Un message qui n'a visiblement pas convaincu l'État d'Israël qui a directement interpellé le clan Hadid.

«Avez-vous-dormi la semaine dernière?», a-t-il écrit sur son compte Instagram. «Ou est-ce que vous pouvez simplement fermer les yeux sur les bébés juifs massacrés dans leurs maisons? Votre silence a été très clair quant à votre position. Nous vous voyons».

Dans un autre post, il a interpellé Gigi Hadid avec une photo de sol ensanglanté avec des jouets d'enfants: «Si vous ne condamnez pas cela, vos paroles ne veulent rien dire».

Le soutien des sœurs Hadid à la cause palestinienne n'est pas sans conséquence sur leur sécurité. TMZ indique que toute la famille - leur frère Anwar et leurs parents Yolanda et Mohamed compris - a reçu des menaces de mort, leur numéro de GSM ont fuité sur Internet, les contraignant à en changer.

Sur les réseaux sociaux, certains ont même posté la façon dont il faudrait les exécuter. Des débordements de haine qui inquiètent le père de famille, qui envisagerait de saisir le FBI.

