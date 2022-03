Terres Rouges : Le week-end sera fou à Esch

ESCH-SUR-ALZETTE - Entre le Streetfestival des Terres Rouges et le Kulturlaf, on ne risque pas de s’ennuyer dans la Métropole du fer.

Le festival des Terres Rouges, c’est une série de concerts en plein air au Galgenberg, bien sûr. Mais pas seulement! De nombreuses animations donneront des airs de fête au centre d’Esch-sur-Alzette, vendredi et samedi. En tout, une trentaine de compagnies artistiques présenteront divers spectacles de rue place de la Résistance, rue de l’Alzette, rue du Brill et place de l’Hôtel-de- Ville. Parmi les saltimbanques présents ce week-end, on retrouve notamment la compagnie Les Décatalogues. Une immense sil-houette qui déambule au hasard des rues et va à la rencontre des passants.

Un peu plus loin, un majordome «so british», des gardes et la reine d’Angleterre seront là pour amuser le public. C’est la compagnie Deracinemoa qui est dans la place. En plus de dizaines de spectacles en tous genres, la restauration sera assurée par les associations de la commune, dans un village gastronomique, place de la Résistance.

Si le centre d’Esch sera animé, la périphérie ne sera pas en reste, avec le Kulturlaf. L’événement mélange culture et épreuve sportive, le long d’un parcours de 10 ou 16 km entre Belval et Esch. Dès le départ, à 18h30, les coureurs passent devant les principaux sites culturels de la Métropole du fer. Qui plus est, des groupes musicaux viendront soutenir les participants et donner du rythme à leurs foulées, sur plusieurs points de la course. L’événement récolte aussi des fonds pour l’ASBL Nouvelle PNP – Fir d’Kanner a Latäinamerika, qui aide les enfants en Amérique latine.

Plusieurs routes seront fermées en raison de ces événements. Détails sur www.esch.lu et www.kulturlaf.lu