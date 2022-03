Le Werder Brême accroche l'AC Milan

L'AC

Milan a été tenu en échec par le Werder Brême, mercredi, en match aller des 16

es

de la Coupe UEFA (1-1).

L’AC Milan a pris une longueur d’avance à la 36e minute avec un but de l’attaquant Filippo Inzaghi, son 66e en coupes européennes. Mais si à l’heure de jeu, l’AC Milan mettait la défense allemande en danger par Inzaghi et Flamini, le vice-champion de Bundesliga, plus solide en seconde période, parvenait à la 84e minute à arracher le nul sur un but de Diego du pied gauche.