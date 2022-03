Le Werder Brême veut sauver une saison terne

Le Werder espère se rattraper de sa décevante saison en Bundesliga en gagnant la Coupe UEFA, mercredi soir, face au Shakthar

Donetsk, à Istanbul.

Mais Schaaf a d’autres soucis avec le forfait du défenseur Per Mertesacker et la suspension de son stratège Diego. Friable en défense (12buts encaissés en huit matches de Coupe de l'UEFA), le Werder s'en tire grâce à son efficacité offensive (15 buts) et sa capacité à rebondir. «Cela montre qu’on a du caractère et un moral d’acier», se félicite Schaaf.