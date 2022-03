Le Willard à Washington se met à tourner au vert

Même les hôtels de luxe se mettent à une gestion durable. C'est le cas du Willard, à Washington.

Des clients fortunés qui acceptent de ne pas changer de draps, des chandeliers du XIXe siècle éclairés aux lampes fluocompactes: à Washington, l’hôtel Willard, un des plus anciens et des plus prestigieux de la capitale américaine, tourne au vert.