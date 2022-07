Grèce : Le WWF critique le plan de prévention des incendies grec

Selon le Fonds mondial pour la nature, le feu de forêt qui ravage le parc national de Dadia révèle les lacunes de la politique grecque de gestion de l’environnement et des catastrophes.

Le feu a déjà détruit quelque 3400 hectares de pins et de chênes. Le parc national grec de Dadia est une des zones protégées les plus importantes d’Europe. REUTERS

Le violent incendie de forêt qui ravage depuis une semaine le parc national de Dadia, l’une des régions protégées d’Europe les plus importantes, dans le nord-est de la Grèce, révèle «les lacunes» de la politique grecque de prévention et de gestion environnementale, a déploré jeudi WWF-Grèce. Le feu, qui a démarré jeudi dernier, a déjà brûlé quelque 3 400 hectares de pins et de chênes, selon cette ONG. Les pompiers ont indiqué jeudi après-midi que «la situation était meilleure» sur le front de l’incendie, sur le point d’être circonscrit.

«L’incendie montre une série de lacunes dans le plan de prévention ( ndlr: en Grèce)», a souligné Panagiota Marangou, directrice des programmes de protection environnementale de WWF dans le pays, lors d’une conférence de presse. Alors que «sur le papier», Dadia est l’un des parcs les plus protégés du pays en termes d’arsenal juridique, il ne disposait pas de ses propres forces anti-incendie, a relevé Panagiota Marangou.

Des fonds, oui, mais aucune coordination

Sous les feux de critiques, le ministère grec de l’Environnement a déclaré au début de la semaine qu’il avait dépensé un demi-million d’euros cette année pour construire des pare-feux et maintenir les routes à Dadia. Et à travers le pays, 72 millions d’euros supplémentaires ont été dépensés pour des projets similaires de prévention des incendies, a expliqué le ministère.

Présent à Dadia depuis 30 ans, WWF-Grèce a reconnu que certaines améliorations avaient été apportées dans le financement et la coordination, mais a affirmé que la réduction des dépenses et la mauvaise planification constituent un grave obstacle pour lutter efficacement contre les incendies. «Il n’y a pas de plan commun de prévention des incendies. Les communes, les pompiers et le service forestier ont chacun leur propre politique», estime Elias Tziritis, coordinateur des feux de forêt de WWF.

Réserve naturelle refuge de nombreuses espèces

Le parc de 42 800 hectares est une des zones protégées les plus importantes d’Europe et fait partie du réseau européen Natura2000. Abritant 104 espèces de papillons, 13 d’amphibiens, 29 de reptiles et environ 65 de mammifères, dont 24 de chauves-souris, Dadia est particulièrement connu pour sa colonie de vautours. Trois des quatre espèces de vautours européens, dont le Vautour moine, ont leur habitat dans ce parc ainsi que 36 des 38 espèces de rapaces d’Europe, selon des experts.

Comme chaque été, la Grèce est la proie de feux de forêt depuis début juin, qui n’ont pas fait de victime jusqu’ici mais d’importants dégâts, surtout sur l’île de Lesbos où le feu déclenché la semaine dernière a repris mercredi. La situation à Lesbos était «un peu meilleure» jeudi mais le feu n’est toujours pas circonscrit, ont souligné les pompiers. L’été dernier, les incendies avaient ravagé 103 000 hectares et fait trois morts en Grèce, l’île d’Eubée proche d’Athènes ayant été particulièrement touchée.