À San Francisco: Le X éblouissant retiré du toit de l'ex-Twitter

La sculpture métallique installée vendredi a été démantelée lundi, a constaté une journaliste de l'AFP. Le service d'urbanisme de la ville a confirmé le retrait et précisé dans un courriel que le propriétaire de l'édifice devrait payer des frais pour les permis de construire qu'il aurait dû obtenir et pour les frais d'enquête. Un représentant de X avait refusé l'accès au bâtiment à un inspecteur vendredi et samedi, se bornant à lui indiquer qu'il s'agissait d'une «enseigne lumineuse temporaire pour un événement».