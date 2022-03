Le X1 ratisse plus large dans l’univers du SUV

Dix ans après avoir lancé son premier SUV, BMW étoffe cette gamme maintenant fournie avec un X1 à vocation plus populaire.

Mais on sait que sur notre continent, la tendance est aujourd'hui à faire plus petit. Qu’il s’agisse des moteurs, afin qu’ils consomment moins, comme des voitures, rendues ainsi plus abordables. C’est dans cet esprit que vient de naître le X1, premier SUV compact premium de BMW. Ce modèle ramassé se veut aussi plus urbain, et s’adresse également à une clientèle plus jeune.