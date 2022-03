Tournoi des six nations : Le XV de France s'impose largement en Italie (40-18)

L'équipe de France de rugby s'est largement imposée samedi à Rome face à l'Italie (40-18), avec le point de bonus offensif.

Brice Dulin a marqué le 4e et dernier essai français.

L'essentiel est fait. Le XV de France s'est offert une bouffée d'oxygène dans le Tournoi des six nations en s'imposant samedi en Italie (40-18), à l'occasion de la 4e journée, après avoir mis les gaz en seconde période. Le verre à moitié plein ou à moitié vide? Côté pile, cette deuxième victoire dans la compétition, la première à l'extérieur depuis l'arrivée de Guy Novès aux commandes fin 2015, qui permet aux Bleus de sombrer dans la sinistrose deux semaines après le net revers en Irlande (9-19).

Avec en prime quatre essais - synonymes de premier point de bonus offensif - ce qui ne leur était plus arrivé depuis le premier test de novembre face aux Samoa (52-8). Avec ce succès, au passage, ils peuvent éventuellement toujours finir sur le podium du Tournoi, pour la première fois depuis 2011, en cas de succès face aux Gallois samedi prochain au Stade de France.

Une victoire qui leur permettrait également de garder leur 8e place mondiale actuelle, et d'ainsi bénéficier a priori d'un tirage au sort de la Coupe du monde 2019 au Japon plus favorable, le 10 mai. Côté face, un succès à mi-temps à relativiser vu la faiblesse des Italiens, qui avaient encaissé près de 100 points lors de leurs deux dernières sorties au Stadio Olimpico (7-33 contre le pays de Galles et 10-63 face à l'Irlande).