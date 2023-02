Thaïlande : Le youtubeur Leo Rex retrouvé mort et à moitié nu

Le youtubeur américain Laith Abdallah Algaz, alias Leo Rex, était en séjour en Thaïlande, quand il est décédé le 30 janvier 2023, nous apprend le Daily Mail. Le corps de ce youtubeur, dont la chaîne Leo and Longevity compte 124 000 abonnés, a été découvert par son ami Charles Anthony Hughes, dans une chambre de l’appartement qu’il occupait à Pattaya. Il était âgé de 34 ans.

Selon les constatations de la police, Leo Rex ne portait qu’une chemise, était allongé sur le ventre avec du sang coulant de sa bouche et de son nez et une ecchymose à l’œil gauche. L’appartement avait été mis à sac. Les vêtement de l’Américain avaient été éparpillés partout, tandis que les étagères et les toilettes de la salle de bains avaient été brisées. Les forces de l’ordre ont indiqué avoir trouvé des médicaments contre l’anxiété, des somnifères, des stéroïdes, des antidépresseurs ainsi que du cannabis dans le logement.