Buzz : Le zapping humain fait un malheur sur la Toile

Chatroulette met en relation deux internautes au hasard via une webcam. Pour le meilleur ou le pire.

Les rencontres se nouent sur le site au gré d’un simple clic de souris. Les plus intellos y conversent sur la dernière catastrophe humanitaire, alors que d’autres l’utilisent comme un service de speed-dating. Tout le monde semble se prendre au jeu.

Quasi inconnu au début de l’année, Chatroulette affole les statistiques. Sur le blog technophile Mashable, les deux tiers des internautes interrogés avouent l’avoir déjà essayé. Tout est permis, ou presque, sur Chatroulette. Les geeks y apparaissent en Dark Vador ou en fantôme. Certains jeux, plus cruels, y font fureur. Comme celui de piéger les novices un peu trop naïfs. Ceux-ci sont aguichés à l’aide de vidéos érotiques préenregistrées, puis immortalisés par une capture d’écran dès qu’ils ont le malheur de s’exposer en position compromettante.

Les victimes se retrouvent, peu après, exposées sur des sites peu glorieux dédiés aux «trophées». «C’est un peu comme la roulette russe, si l’on gagne, on peut obtenir quelque chose d’intéressant et si l’on perd, vivre des moments désagréables. Sauf que l’on peut toujours rejouer», explique le Russe Andrei Ternovsky, âgé de 17 ans et fondateur du site.