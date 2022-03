Le Zimbabwe en crise appelle le monde à l'aide

Les appels à une intervention internationale pour stopper la crise postélectorale

au Zimbabwe se sont multipliés mardi.

Alors que la polémique sur l’éventuelle livraison d’armes chinoises à Harare se poursuivait, Pékin a défendu son droit de vendre du matériel militaire au régime de Robert Mugabe, tout en laissant entendre que la livraison controversée pourrait être annulée. Plus de trois semaines après les élections, les résultats des présidentielles n’ont toujours pas été annoncés et des sources font état de violences croissantes dans le pays.

L’opposition réclame une intervention de l’ONU et de l’Union africaine (UA). Dans un texte commun publié hier, des leaders religieux en appellent à la Communauté de développement d’Afrique australe, à l’UA et aux Nations unies. Ils évoquent: «Des actes de violence organisée perpétrés contre des individus, des familles et des communautés accusés de voter ou de faire campagne pour le "mauvais" parti».