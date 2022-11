Taïwan : Le zoo de Taïpeï pleure la mort de Tuan Tuan

Un panda offert par la Chine à Taïwan il y a 14 ans est mort samedi avoir souffert d’une série d’attaques cérébrales, a annoncé le zoo de Taïpeï. Tuan Tuan, et sa partenaire Yuan Yuan, dont les noms signifient «unité» ou «réunion» en chinois, avaient été offerts en 2008 par la Chine à Taïwan qu’elle considère comme faisant partie de son territoire, pour symboliser l’amélioration de leurs relations aujourd’hui au plus bas.

«Notre équipe médicale a confirmé que le cœur de Tuan Tuan avait arrêté de battre à 13h48 (6h48 au Luxembourg)», a indiqué le zoo dans un court communiqué. Le panda a été anesthésié afin de passer un scanner samedi et l’équipe a décidé de «laisser Tuan Tuan dormir». L’imagerie indiquait que son état était «irréversible» et qu’il ne pourrait plus «mener une existence de qualité», selon les responsables du zoo.