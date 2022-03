Face aux critiques : Léa Seydoux «assume son côté bourgeois»

L'actrice française règle ses comptes avec ses détracteurs, qui pensent qu'elle n'est qu'une privilégiée.

Léa Seydoux n'a pas sa langue dans la poche quand il s'agit de défendre son honneur. Venant d'une famille aisée, la petite-fille du directeur des cinémas Pathé constate que beaucoup de gens considèrent que sa carrière a été facilitée par ses proches. De plus, le fait d'avoir déclaré, en mai dernier, qu'elle avait «fait l'école de la rue» en avait agacé plus d'un.

La comédienne de 31 ans a donc décidé de pousser un coup de gueule et de remettre les choses au clair. «Peut-être que les gens pensent le contraire, mais j'assume mon côté bourgeois. Je n'ai jamais essayé d'être quelqu'un d'autre. Je n'essaie pas de jouer la pauvresse», s'est énervée Léa dans Elle. La jeune femme est consciente qu'elle a une image publique. «Je suis donc critiquée, montrée du doigt. On m'attaque sur un sujet auquel je ne peux rien. Je n'aurais pas le droit de m'exprimer sous prétexte que je porte ce nom? Ça, je refuse. J'ai envie d'être qui je suis et de dire ce que je veux».