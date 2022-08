Sécheresse au Luxembourg: L’eau des rivières a cédé sa place… aux gros cailloux

31.08 De nombreuses familles originaires des Pays-Bas fréquentent les campings luxembourgeois depuis plusieurs générations et jamais, elles n’avaient rencontré pareille sécheresse le long des rivières et des ruisseaux.

À quelques jours de la fin des vacances estivales, les campings du nord du Grand-Duché font encore le plein de touristes néerlandais. De nombreuses familles fréquentent ces établissements depuis plusieurs générations et, jamais, elles n’avaient rencontré pareille sécheresse le long des rivières et des ruisseaux.

«Ce n’est pas la première fois que nous venons au camping de Kautenbach, nous raconte Wim, en pleine cuisson de «pannekoek» (crêpes) et dont l’épouse venait déjà là avec ses grands-parents. «Pour cet été 2022, c’est vraiment sec et partout, c’est vraiment sec. Par le passé, il y avait toujours du courant dans la rivière proche de nos tentes et là, il n’y a pas d’eau».

Marcher à l’intérieur de la rivière

Pour apercevoir un peu d’eau et de tout petits poissons dans la Clerve, affluent de la Wiltz, il faut en effet se rendre dans le lit de la rivière, là où des très nombreux cailloux ont pris le dessus sur les autres éléments. «Après, cela ne nous pose pas de problèmes», ajoute Wim, présent sur place depuis une bonne semaine. «Le Luxembourg reste un très beau pays et on se promène un peu partout. Chez nous aussi, aux Pays-Bas, il fait vraiment sec et il y a des restrictions par rapport à l’utilisation de l’eau».