Routine de soins: L’eau glacée est-elle efficace contre l’acné?

Réduction de l’acné?

Les internautes sont nombreux à se filmer en train de passer de l’eau glacée sur leur visage pour réduire leur acné et soigner leur peau. Selon eux, cette routine permettrait de réduire le sébum et de limiter les irritations et les gonflements. «L’eau froide réduit les effets inflammatoires de l’acné», admet Geeta Yadav, dermatologue à Toronto, cité par le magazine Byrdie. Si les spécialistes sont d’accord que l’eau froide a des vertus, ils mettent quand même en garde contre cette pratique, jugée extrême.

Résidus de saleté et rougeurs

«Une routine de soins adaptés aux peaux acnéiques est importante. Une simple douche froide ne suffit pas pour traiter l’acné», rappelle Melanie Palm, dermatologue à San Diego, dans Byrdie. En utilisant seulement de l’eau froide, les résidus de cosmétiques, d’huile, de crème solaire et de saletés deviennent plus épais et plus difficiles à nettoyer. Ils se logent plus facilement dans les pores, qui deviennent des nids à bactéries. «Cela peut créer encore plus de boutons, notamment pour les personnes ayant une peau sensible ou souffrant de rosacée», averti le Dr David A. Colbert, dermatologue new-yorkais, interrogé par le magazine Ipsy. De l’eau glacée peut également endommager la barrière cutanée et causer des rougeurs, rappellent aussi les experts.